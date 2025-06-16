日清食品冷凍は、冷凍食品の同社出荷価格を9月1日の納品分から引き上げる。世界的な食糧需要の高まりによって、原材料価格やエネルギー費、物流費、人件費などの上昇が続いている。同社では全社を挙げて効率化、合理化を進め、可能な限りコスト削減に取り組むことで、製品の安定供給、安全で安心な品質の確保に努めてきたが、自助努力だけではコスト増を吸収できない状況となり、やむを得ず今年9月から出荷価格を引き上げる。同社