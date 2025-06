「GMMTV」は日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープンしました。 GMMTV「Thai-Tai Official Website」 ■サイトオープン日時: 2025年6月1日(日)10:00(日本時間) タイの大手総合エンターテインメント企業「GMMTV」は、日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープン。「Thai-Tai Official Website」では、GMMTVアーティストが、タイ語の紹介、タイ文化、タイ料理