¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµ­Ï¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï5ー4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ ¢£¡ÈÉã¤ÎÆü¡É¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤Î³èÌö Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ2»Íµå¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤Î