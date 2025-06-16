ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」は、6月17日から27日までの間、「ジョイフル公式アプリ」の会員を対象に、小学生以下が注文できるキッズメニュー5品を半額で提供する「キッズ半額キャンペーン」を実施する。なお、鹿児島県の『奄美長浜店』『奄美龍郷店』『徳之島店』『奄美空港店』『奄美入舟店』『種子島西之表店』では、キャンペーンを実施しない。〈「キッズ半額キャンペーン」概要〉「キッズ半額キャンペーン」で