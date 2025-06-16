【B1R-M シャーシキット スキンカラーA&B】 予約開始：6月18日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「B1R-M シャーシキット スキンカラーA&B」を6月18日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」の初期に用いられた「Block1」規格の素体