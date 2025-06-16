中高生を対象にした法教育イベント「ジュニア・ロー・スクール」が7月26日、仙台弁護士会と東北弁護士会連合会の共催で実施される。会場は仙台市の仙台弁護士会館。オンライン参加ができるプログラムもあり、宮城県外からも参加可能だ。このイベントは、身近な法律問題について学び、実際に模擬裁判にも挑戦することで、法や正義、そして弁護士の役割について理解を深めることを目的としている。●中学生は家賃の払い忘れによるト