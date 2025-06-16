東京時間10:23現在 東京金先物APR 26月限（TOCOM） 1グラム＝16045.00（+158.00+0.99%） ＮＹ金先物AUG 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3459.00（+6.20+0.18%） ※東京金先物は5分程度の遅れ リスク警戒の金の買いに加え、ドル高を受けたドル円上昇もあッテ東京金は最高値を更新。