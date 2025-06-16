―［FIRE投資家が教える「お金・投資」の本質］― 東京23区の中古ワンルームマンション中心に不動産投資を展開。現在、37戸の物件を所有し、時価資産額約10億円、年間家賃収入約4000万円の個人投資家・村野博基氏。投資において「未来を予測し賭けてはいけない」と村野氏は言います。そして、未来は「最高」と「最悪」の間のどこかに着地しするもので、どのような未来でもその“次の”選択肢を持つことが大切と力説します。その真