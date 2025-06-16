◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、父の日とあって水色のバットで打席に立った両軍無得点初回先頭の１打席目は、右前安打を放ったが、２試合連続先頭打者本塁打とはならなかった。ジャイアンツは試合開始直前のトレードで先発予