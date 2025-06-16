◆札幌六大学野球１・２部入れ替え戦札幌国際大９―８東海大札幌（１５日・モエレ沼公園野球場）第２戦が行われ、札幌国際大が９―８で東海大札幌に連勝し、１９９９年の創部以来初の１部昇格を決めた。３点リードを守り切れず６回に逆転を許したが、７回に８番・浅野壮音捕手（１年＝白樺学園）のスクイズなどで再逆転。打線が先発全員の１８安打を放ち、ついに１部への切符を手にした。敗れた東海大札幌は、２０１２年秋の