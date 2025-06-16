◆明治安田Ｊ２第１９節札幌２―２今治（１５日、プレド）北海道コンサドーレ札幌が白星を取り逃がし、１３位で前半戦を終えた。ホーム・今治戦は前半３６分に先制を許したが、後半１３分にＭＦ近藤友喜（２４）がＰＫを獲得。ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）が１度は相手ＧＫにセーブされながら、こぼれ球を押し込んで同点とした。同２４分には高嶺が左ミドルを決めて逆転するも、同４６分に追いつかれ、２―２で引き分けた。勝ち点