¥ßー¥È¥Üー¥ë¤Ç¥·¥§¥¢¼ó°Ì ¡Ö´Ä¶­¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇºà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç²û¤«¤·¤¤Ì£¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Ç¤â»ØÌ¾Çã¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¡£¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÀÐ°æ¿©ÉÊ¼ÒÄ¹¤ÎÀÐ°æÃÒ¹¯»á¡£Æ±¼Ò¤Ï1945Ç¯ÁÏ¶È¤·¤¿¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤À¡£ ÀÐ°æ¿©ÉÊ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ßー¥È¥Üー¥ë¤ä¥Á¥­¥ó¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ê¤É¤Î¿©Æù²Ã¹©ÉÊ¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¡£Ãæ