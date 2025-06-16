― ダウは769ドル安と反落、中東情勢の緊迫化でリスク回避姿勢強まる ― ＮＹダウ 42197.79 ( -769.83 ) Ｓ＆Ｐ500 5976.97 ( -68.29 ) ＮＡＳＤＡＱ 19406.83 ( -255.66 ) 米10年債利回り4.402 ( +0.039 ) ＮＹ(WTI)原油 72.98 ( +4.94 ) ＮＹ金 3452.8 ( +50.4 ) ＶＩＸ指数20.82 ( +2.80 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37910 ( +130 ) シカゴ日経225先物