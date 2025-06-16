¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Éü½²¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤½¤ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»áOP¥Æー¥Þ¤ËÃíÌÜ¤À Kis-My-Ft2¤¬¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¿Ø¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ À°·Á¤·¡¢´é¤âÌ¾Á°¤â¼Î¤Æ¤¿¸µºÊ¤¬¡¢½ÉÅ¨¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹Éü½²·à¤òÉÁ¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¡ÖÀ°·ÁÁ°¡×¤Î