整形し、顔も名前も捨てた元妻が、宿敵から人生を奪い返す… 魂をえぐる復讐劇に豪華キャスト集結！ 彼女を幼い頃から虐め続けた上、夫を略奪した因縁の女・ 花梨役に宮本茉由！ 元妻を裏切り、花梨と結婚した元夫・桔平役に木村了！ 敵か味方か…謎めいたバーテンダー・ミライ役に千賀健永！   さらに！ドラマのオープニングテーマ曲は、 Ｋｉｓ-