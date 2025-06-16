お笑いタレント有吉弘行（51）が15日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。有吉も所属する太田プロダクションの元先輩タレント山田邦子（65）について言及した。番組では3月、埼玉県内の路上でスパイスの粉を人材派遣会社の社長の顔に塗りつけて襲い、現金約700万円が入ったカバンを奪おうとしたインドやネパール国籍の4人を強盗傷害の疑いで警察が逮捕した事件を取り上げた。当日は
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