◆報知新聞社後援第７４回全日本大学野球選手権▽決勝東北福祉大８―１福井工大（１５日・神宮）決勝が行われ、東北福祉大（仙台六大学）が福井工大（北陸大学）に１５安打８得点で大勝し、７年ぶり４度目の優勝を決めた。３番の佐藤悠太外野手（３年）が適時三塁打を含む３安打でＭＶＰを獲得。準決勝の青学大戦から２日連続で先発し、１失点で完投した最速１５１キロの今秋ドラフト候補右腕・桜井頼之介（４年）が最優秀投