15日夜、福岡市内で女性がバッグをひったくられる事件が、未遂も含め4件相次ぎました。警察によりますと15日午後9時ごろ、福岡市南区大楠の通称・日赤通りで、自転車に乗って帰宅していた22歳の看護師の女性が、後ろから来たバイクの人物に前かごに入れていた現金約1000円入りのバッグをひったくられました。バイクはそのまま逃走しています。その40分後には福岡市中央区今泉の路上で、歩いて帰宅していた28歳の会社員の女性が後ろ
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