¡þÂè74²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼êºÇ½ªÆü¡¦·è¾¡Ê¡°æ¹©Âç1-8ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ê2025Ç¯6·î15Æü¿ÀµÜ¡ËÊ¡°æ¹©Âç¤ÏÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½Ð¾ì46ÅÙÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦Æ£ÀîÂÙÅÍ¤¬2²ó2/3¤ò4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤É¥½¥í2È¯¤ò´Þ¤à15°ÂÂÇ8¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿Åê¼êÎÏ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÌÎ¦Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ½é¤ÎÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤ê¡¢¸µ¹­Åç¡¢ºå¿À¤ÎÄ®ÅÄ¸øÆóÏº´ÆÆÄ¤Ï