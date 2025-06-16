Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¡¢µ×ÊÝ¸÷Âå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¡¢¿·³­¤Þ¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê22¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¥Ç¥Ó¥å¡¼¡È½éÌÄ¤­¡É¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¥¢¥Ê¤Ïº´²ì¸©½Ð¿È¤ÇÀÄ³ØÂç½Ð¿È¡£17Æü¤ÎÆ±¶É¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê¸áÁ°5»þ¡Ë¡¢Æ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾®åÑÍµ²ð¤Ç¤¹¡×¡Ê¸áÁ°6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ABC¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹Æâ¡Ê¸áÁ°10»þ7Ê¬¤´¤í¡Ë¤Ç½éÌÄ¤­¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¦¥é¤Î¥¦¥é¤Þ¤Ç±ºÀî