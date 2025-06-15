É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£10Ç¯Íè¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿ÀÀÊ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶á¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ ¿ä¤·¤È¤Îµ÷Î¥¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºÂÀÊ¤Ï¥¢¥êー¥ÊÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°Êý¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸å¤í¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤¬ÄÌ¤ëÄÌÏ©¤È¤¤¤¦¡¢Àä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥Æー¥¸¤Þ¤Ç¤Î