¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤«¤é¤Î»þÊóÉÕ¤­¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄº¤­¡Ö´ò¤·¤¤¤ä¤ó¡×¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£½µ¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡£¤½¤³¤«¤é¤ª¤«¤·¤Ð¤Î2¿Í¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¥Ò¥¹¥È¥êー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡×¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×¡Ö¥â¥ä¤Ã¤È¡×¡¢²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÄÌ¤ê¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£½Ð