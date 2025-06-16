¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥° ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹11¡½5¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯6·î14Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õ¤¿¤ì¡½¡½¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢µå³¦¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯Áª¼ê¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Ë»àµî¡£ë¾Êó¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉÅé¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤