ÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬¡¢¸µÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡Ö°æ¿¹Èþ¹¬¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÈ±ÂÀ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Î¥Ö¤¬¡Ö°æ¿¹Èþ¹¬¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸µÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µBiSH¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Bi