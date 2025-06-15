ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÎÂè24²ó¡Ö¤²¤Ë¤Ä¤ì¤Ê¤­¤ÏÆüËÜ¶¶¡×(6·î22ÆüÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÆ£¤«¤º¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥­¡¼¡¢Ê¡ÅÄËãµ®(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¤ÎÊ±Áõ¼Ì¿¿¤¬15Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½÷¾­3¿ÍÁÈ¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£¤«¤º¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥­¡¼¡¢Ê¡ÅÄËãµ®3¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÇÅ¹¤ò±Ä¤à¡¢ÄÕ½Å¿ä¤·¤Î½÷¾­3¿ÍÁÈ¡£°ËÆ£¤Ï¥Þ¥Ä¡¢¥Ù¥Ã¥­¡¼¤Ï¥¿¥±¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¥¦¥á¤ò±é¤¸¤ë¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñ