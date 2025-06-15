【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブの一体感が味わえる全国16都市の映画館での劇場同時上映も決定 Little Glee Monsterが、9月3日に『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』のBlu-ray&DVDをリリースすることが決定した。 『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』は、メジャーデビュー10周年を記念して、昨年2024年10月19日～20日に東京・武蔵野の森 総合スポー