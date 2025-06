テレビアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』が7月9日より放送されることが決定した。あわせて、最新キービジュアルとPV第2弾が15日、東京・渋谷区文化総合センター大和田 さくらホールで行われた作品イベント『盾フェス 〜盾の勇者の盛り上がり The LIVE of the Shield Hero〜』にて公開された。【画像】新キャラ続々!Season 4のPV第2弾場面カット最新キービジュアルには、Season 4で尚文たちを待ち受ける波乱の旅路を予