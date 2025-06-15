【新華社宜昌6月15日】中国湖北省宜昌市の三峡ダムは、洪水調節容量の8割以上を放流し、13日午前8時（日本時間同9時）時点の水位が150メートルまで低下した。ダムは増水期に備えた水量調整段階に入った。（記者/潘志偉）
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