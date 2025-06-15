[6.15 J1第20節](味スタ)※18:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 3 谷口栄斗DF 6 宮原和也DF 23 綱島悠斗MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 16 平川怜MF 22 翁長聖MF 27 白井亮丞MF 40 新井悠太FW 11 山見大登控えGK 21 長沢祐弥DF 2 深澤大輝MF 14 福田湧矢MF 17 稲見哲行MF 19 松橋優安MF 20 食野壮磨FW 10 木村勇大FW 25 熊取谷一星FW 37 川崎修平監督城福浩[柏レイソル]先発GK 25 小