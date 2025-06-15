[6.15 J1第20節](JFEス)※18:00開始主審:Łukasz Kuźma<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 立田悠悟DF 15 工藤孝太DF 18 田上大地MF 8 江坂任MF 24 藤田息吹MF 27 木村太哉MF 33 神谷優太MF 39 佐藤龍之介MF 50 加藤聖FW 22 一美和成控えGK 77 川浪吾郎DF 5 柳育崇DF 26 本山遥DF 88 柳貴博MF 7 竹内涼MF 19 岩渕弘人MF 28 松本昌也FW 98 ウェリック・ポポFW 99 ルカオ監督木