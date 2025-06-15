女優の南野陽子が、オフィシャルファンクラブ「ＮａｎｎｏＣｌｕｂｐａｒｔ５」を新たに開設したすることを１５日、発表した。開設を記念し、２２日午後８時からライブ配信番組「Ｐｒｅ４０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ『３９ｔｈｔｈａｎｋｙｏｕ』」の特別配信が決定。南野がファンから届いたコメントを読みながら、視聴者と交流する。２２日午後１１時４０分から５８歳の誕生日を迎える２３日にかけては、デビ