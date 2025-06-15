¸µÄ¶¿·À±¤Î¥½¥ó¥â¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSUNGMO Birthday Party2025¡ÈOurDay¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¡×¡ÖOnlyYou¡×¤Ê¤ÉÁ´12¶Ê¤ò²Î¾§¡£¿·¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤ä¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä·èÄê¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¹Ô¤¦ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¥â¤òÌó300¿Í¤ÎJULIET¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥È¥¥¡¼¥æ¡¼¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î²ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥ó¥â¤Ï