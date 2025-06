ゲームの開発においては、ゲーム性やグラフィックといった内容に加えて、年齢や障害の有無にかかわらず全ての人が楽しめるように操作や表示、音声などの機能を調整するアクセシビリティも重要な要素です。しかし、ゲームのアクセシビリティを監督するコンサルタントによると、アクセシビリティへの配慮は業界全体で低下しつつあると問題視されています。As the game industry cuts back, accessibility is feeling the impact | Th