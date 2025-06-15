ÉÙ»³¶¥ÎØ¤ÎÉÙ»³»Ô¹çÊ»20¼þÇ¯µ­Ç°¡ÖÂè13²óÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØ¡ÊG3¡Ë¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈÓÌîÍ´ÂÀ¡Ê40¡áÊ¡Åç¡Ë¤¬ÈÖ¼ê·þ¤ê¤Îº´Æ£°ì¿­¤òº¹¤·¤ÆV¡£22Ç¯ÉÙ»³°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎG3À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£2Ãå¤Ïº´Æ£°ì¿­¡¢3Ãå¤Ï¿Ü±ÊÍ¥ÂÀ¡¢ËÌÆüËÜÀª¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£º·²å¤¬°ìµ¤¤ËÁ°¤òÃ¡¤­Àè¹ÔÂÖÀª¡£Â¼ÅÄ¤¬´¬¤­ÊÖ¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤éÃ«¤â»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª1³Ñ¤Çº´Æ£°ì¤¬³°¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÊý¤«¤é»Å³Ý¤±¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï3ÈÖ¼ê