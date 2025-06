スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」より、エスプレッソの定番ブレンドである東京ティルインフィニティが、夏を連想させる味わいに切り替わり、TOKYO ’til Infinity 2025 Summer Limited Editionの販売が始まりました。2025年夏のテーマは「Under The Sun」。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 夏限定エスプレッソ「Under The Sun」 2025年夏のテーマは「Under The Sun」。 太陽の下での