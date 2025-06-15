[6.15 J2第19節](NDスタ)※16:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 31 寺門陸DF 4 西村慧祐DF 5 安部崇士DF 22 城和隼颯MF 7 高江麗央MF 10 氣田亮真MF 14 坂本亘基MF 71 中村亮太朗MF 88 土居聖真FW 11 藤本佳希FW 25 國分伸太郎控えGK 16 長谷川洸DF 2 吉田泰授DF 15 川井歩MF 8 小西雄大MF 18 南秀仁MF 42 イサカ・ゼインFW 9 高橋潤哉FW 55 堀金峻明FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ監督渡邉晋[ベガ
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