[6.15 J2第19節](富山)※14:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 2 吉田新DF 4 神山京右DF 5 今瀬淳也DF 88 濱託巳MF 16 末木裕也MF 18 伊藤拓巳MF 33 高橋馨希MF 48 植田啓太FW 10 松田力FW 27 吉平翼控えGK 42 平尾駿輝DF 23 西矢慎平DF 40 竹内豊DF 41 酒井崇一MF 6 瀬良俊太MF 14 浦十藏MF 22 椎名伸志MF 28 布施谷翔FW 58 武颯監督安達亮[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創D