»°½£À½²Û¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼¡×¤ÎÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼ÀùÌß 4ËçÆþÈ¢¡×¤ò¡¢2025Ç¯6·î16Æü(·î)¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ »°½£À½²Û¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼ÀùÌß 4ËçÆþÈ¢¡×  ÆâÍÆÎÌ¡§4Ëç¥Î¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥¹¡§1,048±ß(ÀÇ¹þ¤ß)JAN¥³¡¼¥É ¡§4901623030497  »°½£À½²Û¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼¡×¤ÎÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼ÀùÌß 4Ëç