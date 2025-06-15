¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ëÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ï¡¢¡ÈÌë»Ô¡É¤¬¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ ÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢2025  ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î5Æü(ÅÚ)9:00-17:002025Ç¯7·î6Æü(Æü)9:00-16:00¾ì½ê¡§Æ»¤Î±Ø¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ë(·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÅÄ¸ýÄ®36ÈÖÃÏ)¼çºÅ¡§Æ»¤Î±Ø¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ë¶¦ºÅ¡§·²ÇÏ¸©¡¦Á°¶¶»Ô¡¦·²ÇÏ¸©ÂæÏÑÁí²ñ ¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ëÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ï¡¢¡ÈÌë