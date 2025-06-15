¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥«¥Ã¥×·è¾¡¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥È¥ó¤ÇÂè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÇÆ¼Ô¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¤¬À¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥ª¥¤¥é¡¼¥º¤ò5¡½2¤Ç²¼¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢2µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤¿¡£Âè6Àï¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£