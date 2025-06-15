Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè20Àá²£ÉÍFCÀï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÌµÇÔµ­Ï¿¤ò7»î¹ç¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£11Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¤Ç¤Ï¡¢J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò4-3¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Àîºê¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÏÆºäÂÙÅÍ¤¬¡¢SNS¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡£6·î11Æü¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ï20»þ24Ê¬¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥´¡¼¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿»þ´Ö¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê½Ð»º¤ò1¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ