Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÁã¤¯¤¦ÉÔ±¿¤Î¤â¤È¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆ³¤¯¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤Î´õÇö¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£º£¡¢¤³¤³¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤È