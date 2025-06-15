¡þ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡ÚDeNA¡Û´äÅÄ¾­µ®Åê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛJ¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÃæ¹þÍÛæÆÅê¼ê¡þÆ±Ëõ¾Ã¡ÚDeNA¡ÛºäËÜÍµºÈÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛºÙÌîÀ²´õÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡Û¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê