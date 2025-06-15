15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤ÎDVD¤ä¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¡¢ÃË¤¬ÃËÀ­Å¹°÷¤ò²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¾¦ÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛË­ÅÄ»Ô¤Î£Ä£Ö£Ä¤ä¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º°·¤¦Å¹¤ÇÃË¤¬ÃËÀ­Å¹°÷¤ò²¥¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢Ë­ÅÄ»ÔÊ¡¼õÄ®¤ÎDVD¤ä¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¤¬ºîÆ°¤·¡¢45ºÐ¤ÎÃËÀ­Å¹°÷¤¬Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¤¬