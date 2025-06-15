¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½DeNA¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£µÜ¤Ï14Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥º¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬7ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¡£