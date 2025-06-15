ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤òºÜ¤»¤¿ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö6.14 Å·æÆÅ·²»20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯´ÖÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤òºÜ¤»¤¿ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¥¤­¤Ê¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤­¤·¤á