ºùÅç¥Õ¥§¥êー¤Ç¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿¹Ò¤¬º£·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿¹Ò¤Ï¡¢Æî¹ñ¿£»º¤ÈÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¤¬¼¯»ùÅç»ÔÁ¥Çõ¶É¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ï¡¢¥á¥­¥·¥³¸¶»º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥È¥í¥Õ¥¡¡×¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤¿Ìý¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥È¥í¥Õ¥¡¤Ï¼ï»Ò¤«¤éÌý¤¬¤È¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æî¹ñ¿£»º¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿¹Ò