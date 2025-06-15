ÂÙÀ±¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥­¥·¥³¶¦ºÅ¤Î¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡×¸ø¼°µ­Ç°¥³¥¤¥ó¤ÎÂè1¼¡Í½ÌóÈÎÇä¤ò¡¢25Ç¯6·î16Æü¡Á7·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¹Ô¤¦¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥óÁ°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³Æ¹ñ¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëFIFA¾µÇ§¤Î¸ø¼°¥³¥¤¥ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©Â¤Ê¾¶É¤È²¦Î©¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¤Ê¾¶É¤¬ÃòÂ¤¤ò¹Ô¤¦¡£5¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó155¥°¥é¥à¡Ë¥µ¥¤