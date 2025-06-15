¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤ª¤è¤½2000¤«½ê¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£Ï¢Ë®À¯ÉÜ¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢14Æü¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³¤Ê¼Ââ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¥Ç¥âÂâ¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ç¥âÂâ¤ÈÅö¶É¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï©¾å¤Ë¤ÏÅö¶É¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥´¥àÃÆ¤Ê¤É¤¬