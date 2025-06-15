ÇúÃÆ¤ò»È¤Ã¤¿Ìµº¹ÊÌ»¦¿Í»ö·ï¡½¡½¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¡¢Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À°­¼Á¤Ê»ö·ï¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖÁÜºº¤Î²¦Æ»¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÊ¹¤­¹þ¤ß¡á¾ðÊó¡×¤È¡Ö´Õ¼±¡á¥Ö¥Ä¤ÎÁÜºº¡×¤ÇÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÅÅÇÈ¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¿ÍÊª¤òÆÃÄê¡¦ÄÉÀ×¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤À¤¬¡¢¡ÖÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¸½ÌòÁÜºº°÷¤Ï¸À¤¦¡£¾¼ÏÂ43Ç¯6·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Çµ¯¤­¤¿¡Ö²£¿Ü²ìÀþÇúÇË»ö·ï¡×¤Ï¡¢ÁÜºº°÷¤ÎÃÏ¤òÇç¤¦ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢